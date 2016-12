Nole, amarcord amaro: il muro dove ha iniziato è crivellato di colpi

23:37 - Tuffo nel passato per Novak Djokovic. Amarcord doloroso e ricco di emozioni per il campione serbo, che insieme alla fidanzata Jelena Ristic è tornato sul monte Kopaonik, dove è cresciuto durante la guerra dei Balcani e ha tirato i primi colpi con la racchetta. Il muro dove era solito palleggiare c'è ancora, ma è tutto crivellato di colpi di arma da fuoco. Ricordi lontani, ma sempre vivi per Nole.