Fognini fallisce il bis a Stoccarda, finale per lo spagnolo Bautista

11:38 - Fabio Fognini fallisce la difesa del titolo conquistato l'anno scorso a Stoccarda. Il tennista italiano, numero 15 del ranking, ha perso in due set (6-3 6-4) in semifinale dallo spagnolo Rogero Bautista Agut. Il match è stato sospeso per pioggia sul 4 a 1 per lo spagnolo che, dopo 45 minuti, ha agevolmente chiuso il primo set. Nel secondo Fognini ha provato a reagire ma si è arreso dopo aver sprecato tre palle break mentre era sotto 4-3.



La partita è stata una riedizione della semifinale dello scorso anno ma con esito opposto. Questa volta ad avere la meglio è stato Bautista, che grazie a questo successo entra nei primi venti del mondo. In finale lo spagnolo affronterà il vincente tra il russo Mikhail Youzhny e il ceco Lukas Rosol.