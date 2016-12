6 aprile 2014 Coppa Davis: Seppi non sbaglia, Italia in semifinale con la Svizzera Dopo il successo di Fognini su Murray, il bolzanino sigla il punto decisivo nella sfida con la Gran Bretagna battendo 6-4, 6-3, 6-4 Ward Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - L'Italia è in semifinale di Coppa Davis. A Napoli Andreas Seppi ha conquistato il decisivo punto del 3-2 nella sfida con la Gran Bretagna battendo James Ward con il netto punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. Nel primo pomeriggio era arrivato il successo di Fabio Fognini su Andy Murray, fondamentale per agganciare i britannici che erano scappati sul 2-1 grazie al successo nel doppio. L'Italia torna tra le migliori 4 del mondo: non accadeva dal 1998.

Agevole il successo di Seppi su Ward, numero 161 al mondo: il bolzanino, trascinato dalla splendida cornice dell'Arena del Tennis, ha fatto valere la propria superiorità dall'inizio alla fine, mettendo alle corde il rivale e non lasciando spazio alle sue ambizioni. Qualche difficoltà per Andreas solo nel primo (tre contro-break del britannico) e nel terzo set (quando sul 4-1 l'italiano si è fatto rimontare sino al 4-3 per poi chiudere il match coi due turni di servizio). Alla fine arriva l'abbraccio collettivo del gruppo azzurro sulle note di 'O Surdato 'Nnamurato: risale al 1998 l'ultima apparizione dell'Italia tra le prime quattro del mondo. Allora Gaudenzi e compagni si sbarazzarono degli Stati Uniti in semifinale con un comodo 4-1, per poi cedere di schianto in finale contro la Svezia. Ora è arrivato il momento di riprovarci: sarà la Svizzera (in trasferta a settembre) l'avversaria degli azzurri, la vittoria di Wawrinka su Kukushkin e quella di Federer hanno chiuso il conto.

Perfetta la gara di Fognini, che ha avuto un'incertezza solo nel game di apertura del match, in cui ha ceduto il servizio allo scozzese. L'azzurro, sostenuto dal tifo di casa, si è pero ripreso immediatamente, ha ottenuto a zero il contro break nel sesto game e nell'ottavo ha di nuovo strappato il servizio a Murray, per poi chiudere il parziale sul primo set point a disposizione. Ancora più agevole il cammino nel secondo set, in cui Fognini ha concesso solo 7 punti sul proprio servizio allo scozzese. Il terzo parziale è volato via senza sussulti fino al 5-4 per l'azzurro, che ha ottenuto il break decisivo nel decimo gioco: Murray ha salvato due match point, ma sul terzo si è dovuto arrendere.