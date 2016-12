Coppa Davis, Fognini: "Murray ha la febbre? Se gli dura non è male..."

13:54 - Fabio Fognini liquida con una battuta il probabile forfait di Andy Murray nella prima giornata della sfida di Coppa Davis tra Italia e Inghilterra a Napoli. "Murray ha la febbre? Beh, non è niente di grave quindi se gli dura qualche giorno non è male per noi", ha detto l'azzurro. Più "politically correct" invece il commento del capitano Corrado Barazzutti: "Sportivamente parlando, spero che scenda in campo".