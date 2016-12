Coppa Davis: Federer distrugge Fognini, Italia fuori

17:16 - Roger Federer stende Fabio Fognini e trova il punto decisivo nella semifinale di Coppa Davis tra Svizzera e Italia. L'ex numero 1 del mondo si sbarazza con un perentorio 6-2, 6-3, 7-6(4) del sanremese ed elimina gli Azzurri, che con il doppio avevano riacceso una tenue speranza dopo i due punti elvetici nei singolari. La Svizzera, dunque, si qualifica per la seconda volta nella sua storia alla finale. Inultile il successo di Seppi su Lammer.

Sul cemento indoor del Palaexpo di Ginevra Federer non lascia scampo a Fognini: primi due set dominati contro un Fabio comunque più in partita rispetto alla sfida di venerdì contro Wawrinka. Nel terzo l'azzurro riesce a trascinare l'avversario fino al tie break: il sanremese recupera da 4-2 a 4-4 ma poi perde il servizio e deve arrendersi. Grande entusiasmo tra i tifosi elvetici, la Svizzera trova infatti la finale di Davis per la seconda volta nella sua storia: era dal 1992 che non accadeva, in quell'occasione Hlasek e Rosset si arresero con un 1-3 agli Stati Uniti guidati da Agassi, Courier, McEnroe e Sampras. Stavolta la Svizzera dovrà vedersela con la Francia, che ha regolato con un secco 4-1 la Repubblica Ceca in un incontro chiuso già dopo il doppio.

Come a Parigi, anche a Zurigo è stato inutile il quinto incontro, con Andreas Seppi che si è imposto in tre set su Michael Lammer (6-4, 1-6, 6-4), entrambi schierati dai rispettivi capitani visto il punteggio già acquisito. Finisce, così, con un 3-2 che non dice la verità sull'andamento di una sfida che impossibile era e impossibile è risultata.