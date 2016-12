Coppa Davis, doppio azzurro delude: Italia sotto 2-1 con la Gran Bretagna

18:09 - Il doppio è della Gran Bretagna che vince 3-1 contro l'Italia all'Arena del Tennis di Napoli e si porta in vantaggio 2-1 nel confronto valido per i quarti di finale di Coppa Davis. In parità dopo i primi due singolari, con le vittorie di Fognini e Murray, la coppia azzurra composta dal ligure e da Bolelli ha ceduto in quattro set 6-3, 6-2, 3-6, 7-5 contro il tandem britannico formato dallo scozzese e Fleming.

Il doppio rompe l'equilibrio nel confronto tra Italia e Gran Bretagna nei quarti di Davis. I britannici, con Murray, reduce dalla vittoria nel singolare con Seppi disputato tra venerdì sera e questa mattina, e Fleming, partono forte e conquistano i primi due set col punteggio di 6-3 e 6-2. Nel terzo set gli azzurri Fognini e Bolelli hanno un sussulto, tornano in partita e vincono il set con un netto 6-3.



Si va al quarto set e il confronto si risolve dopo un'ora esatta di gioco col break dei britannici centrato sul 6-5 nel 12esimo game, l'ultimo prima dell'eventuale tie break. Il confronto tra Italia e Gran Bretagna si deciderà domenica con gli ultimi due singolari: Fognini deve battere Murray per riequilibrare il confronto e permettere a Seppi di giocarsi il passaggio del turno contro Ward.