Coppa Davis, Andy Murray sta meglio: contro Seppi ci sarà

19:57 - Allarme rientrato in Casa Inghilterra per la sfida di Coppa Davis contro l'Italia a Napoli. Andy Murray sta meglio e si è allenato con i compagni di squadra n vista del match contro gli azzurri. Febbricitante, lo scozzese in mattinata aveva preferito riposare a causa di un attacco influenzale e aveva fatto temere il peggio. Venerdì Andy dovrebbe essere dunque regolarmente in campo contro Andreas Seppi.

Fabio Fognini e James Ward apriranno venerdì il quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna. Murray aveva animato la vigilia della sfida, alimentando i dubbi sulla sua presenza, ma poi è stato avvistato in campo al Tennis Club Napoli. E l'emergenza britannica, insieme a qualche speranza azzurra, sono svanite. Lo scozzese, a meno di una ricaduta, venerdì affronterà Seppi nel secondo match della prima giornata.