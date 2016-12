Australian Open: Pennetta al terzo turno

11:38 - Prosegue la marcia di Flavia Pennetta negli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in corso a Melbourne. La 31enne brindisina, testa di serie numero 28, ha battuto in due set la portoricana Puig, numero 58 della classifica Wta: 6-3, 6-4 il punteggio. Ottima la prova di Flavia che contro la giovane centroamericana, più giovane di lei di 11 anni, ha mostrato di avere superato gli acciacchi fisici che l'avevano limitata a inizio stagione.

La tennista azzurra ha chiuso il match senza mai concedere palle break all'avversaria, con grandi cifre, soprattutto al servizio: 9 ace, nessun doppio fallo, il 92 per cento di punti conquistati con la prima palla e il 62 sulla seconda. Decisivi nel match, quindi, due soli break che Flavia ha messo a segno sul 4-3 del primo set e sul 2-2 della seconda frazione. L'uscita al primo turno precedente della ceca Petra Kvitova che presidiava la sua parte del tabellone, offre ora alla Pennetta una buona chance di avanzare ancora nel torneo. Nel terzo turno, infatti, affronterà da favorita la 23.enne tedesca Mona Barthel, numero 39 della classifica mondiale, con la quale non ci sono precedenti.

Il resto del programma della terza giornata degli Australian Open non ha offerto sorprese. Restando nel singolare femminile, accedono al terzo turno senza difficoltà la numero uno al mondo Serena Williams (6-1, 6-2 alla serba Dolonc) e la tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 9 (6-4, 6-2 alla russa.