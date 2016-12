Australian Open: Nadal in finale, Federer abbattuto

13:34 - Sarà Nadal-Wawrinka la finale del singolare maschile agli Australian Open, prima prova dello Slam in svolgimento a Melbourne. Lo spagnolo in semifinale ha battuto in 3 set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3, 6-3 Roger Federer, portandosi sul 23-10 nel bilancio dei match con lo svizzero. Nella finale di domenica mattina Nadal inseguirà da favorito il 14° trofeo dello Slam: nei 12 precedenti con Wawrinka non ha perso nemmeno un set.

C’è stata meno lotta del previsto nella 33a puntata della rivalità più prestigiosa del tennis moderno, tra i due tennisti che insieme hanno totalizzato 30 prove dello Slam, 17 Federer e 13 Nadal. L’andamento dei turni precedenti, che avevano visto lo spagnolo soffrire contro Nishikori e Dimitrov a differenza dello svizzero che aveva liquidato senza eccessivi patemi Tsonga e Murray, sembrava restituire equilibrio nei pronostici a un confronto che negli ultimi tempi era stato nettamente sbilanciato a favore di Nadal (8-2 dal 2011 e 4-0 nel 2013). Così non è stato. Federer soltanto nel primo set è riuscito a restare nella scia del rivale e a portare il parziale al tie-break nel quale, però, ha ceduto per 7-4. Da allora per Nadal la strada è stata tutta in discesa con l’unico fastidio delle vesciche alla mano sinistra che l’hanno costretto a ricorrere alle cure del medico. Rafa ha chiuso il secondo set per 6-3 con un break al sesto gioco e il terzo con lo stesso punteggio, strappando per ben 3 volte il servizio a Federer che, nel terzo gioco, dopo aver perso il servizio, era riuscito a conquistare il break per la prima e unica volta tutto il match. Gioco, partita e incontro in 2 ore e 24 minuti per un match il cui risultato non è mai stato realmente in discussione. Un destino analogo a quello che sembra incombere sulla finale di domenica mattina nella quale Nadal appare nettamente favorito. I precedenti sono impietosi con Wawrinka che nelle 12 sfide con lo spagnolo non solo non è mai riuscito a prevalere, ma non è stato nemmeno in grado di vincere un set contro i 26 del rivale.