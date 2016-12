Australian Open: Nadal ai quarti

14:53 - Dopo Novak Djokovic, anche Rafael Nadal si è qualificato ai quarti di finale degli Open d'Australia, primo torneo stagionale dello Slam in corso sui campi in cemento di Melbourne. Lo spagnolo ha faticato più del previsto per battere il giapponese Ken Nishikori, 16.a testa di serie del torneo, superato in tre combattutissimi set: 7-6 (3), 7-5, 7-6 (3).

Molti rimpianti per Nishikori che nel secondo parziale si è trovato avanti di un break (4-2, fallendo una palla del 5-3) e nel terzo, dopo una incredibile rimonta da 1-4 a 5-4, è andato a servire per prolungare la partita ma da 30-15 ha perso il servizio finendo poi per soccombere al tie break dopo 3 ore e 17 minuti.

Nei quarti Nadal se la vedrà con l'emergente bulgaro Grigor Dimitrov, il 22enne numero 22 della classifica mondiale noto anche alla cronache rosa per essere il fidanzato di Maria Sharapova.