Atp Vina del Mar: Fognini inarrestabile, è finale

23:01 - Fabio Fognini conferma il suo strepitoso momento di forma e centra la prima finale del 2014. Il tennista ligure, dopo aver guidato l'Italia alla vittoria in Coppa Davis contro l'Argentina, sconfigge 6-4, 1-6, 7-6(5) lo spagnolo Nicolas Almagro e si qualifica per la finale del torneo Atp di Vina del Mar. Stasera alle 23 Fognini se la vedrà in finale con l'argentino Leonardo Mayer: comunque vada da lunedì sarà numero 14 al mondo.

Prova concreta per il tennista ligure, che trionfa in 2 ore e 10 minuti di gioco: primo set vinto conservando un break di vantaggio, netta sconfitta nel secondo e successo di forza e concentrazione nel terzo e decisivo periodo. Fognini serve per il match sul 5-3 ma Almagro riesce ad annullare due palle per la vittoria; dopo un tiratissimo tie break, però, l'azzurro riesce a chiudere sul terzo match point dell'incontro. Ora la finale contro Mayer per trovare il primo successo di un 2014 che promette bene.