Atp Umago: Fognini al tappeto, in finale va Cuevas

16:46 - La pioggia non porta fortuna a Fabio Fognini. Dopo il temporale di ieri che lo ha tenuto forzatamente a riposo, il tennista ligure si ferma in semifinale del "Vegeta Croatia Open" - torneo Atp 250 in corso sulla terra battuta di Umago -, sconfitto in due set da Pablo Cuevas: 6-3, 6-4 il punteggio finale in favore del sorprendente uruguaiano, proveniente dalle qualificazioni e già "killer" di Andreas Seppi negli ottavi.

Sul Grandstand della città istriana parte male Fognini, testa di serie numero uno alla quinta semifinale stagionale e finalista ad Umago lo scorso anno. Cuevas, che pochi giorni fa a Bastad ha conquistato il suo primo titolo Atp in carriera, balza subito sul 3-0 e controlla poi senza affanni il tentativo di rimonta dell'azzurro. Nel secondo set Fabio va ancora sotto di un break ma poi si scuote e con un filotto di quattro game vola avanti 4-2. Un fuoco di paglia: il tennista sudamericano restituisce immediatamente i due break subìti e chiude l'incontro in un'ora e cinque minuti, ottenendo così la sua 11esima vittoria consecutiva.