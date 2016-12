Atp Montecarlo: Bolelli eliminato al primo turno

20:35 - Niente da fare per Simone Bolelli all'esordio del torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione e primo sulla terra battuta. Il 28enne tennista bolognese, precipitato al numero 329 della classifica mondiale e ammesso al torneo grazie a una wild card perché ha la residenza nel Principato, si è arreso in due set al tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 25 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 15 minuti di gioco.

Simile lo svolgimento dei due parziali, con un break nelle fasi iniziali a indirizzare il risultato. Nel primo Bolelli ha perso il servizio nel secondo gioco, nel quale si era trovato avanti per 40-0 sciupando sei occasioni per l'1-1. Nel secondo, il break è arrivato al terzo game. In entrambi i set il punteggio ha poi seguito la regola del servizio e il tennista azzurro non ha avuto palle break per riequilibrare la sfida.