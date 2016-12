Atp Monaco: blackout Fognini, trionfo Klizan

15:00 - Niente poker per Fognini. Il 26enne ligure perde la finale di Monaco di Baviera contro lo slovacco Martin Klizan e fallisce l'assalto al suo quarto titolo Atp. Sulla terra rossa l'azzurro parte benissimo e chiude il primo set 6-2. Poi il blackout e il crollo nei due set successivi, vinti da Klizan 6-1, 6-2. Per lo slovacco si tratta del 2° torneo vinto in carriera: nell'unico precedente, nel 2012 a San Pietroburgo, aveva battuto proprio Fognini.

Si interrompe quindi il feeling di Fognini con la Germania, dove l’azzurro era imbattuto dalla scorsa estate quando aveva centrato due vittorie di fila ai tornei di Stoccarda e Amburgo. Complessivamente, prima della finale contro Klizan, aveva inanellato 13 vittorie consecutive su suolo tedesco e si presentava alla finale da favorito in qualità di testa di serie numero uno del tabellone. Era la quinta volta che Fognini affrontava Klizan, mancino numero 111 nel ranking Atp e partito dalle qualificazioni. L’azzurro resta avanti 3-2 nei precedenti, ma curiosamente lo slovacco si è imposto proprio nei due match più importanti: la finale di San Pietroburgo 2012 e oggi a Monaco.