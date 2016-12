Atp Miami: Seppi fuori, Federer e Murray agli ottavi

10:21 - E’ finita al terzo turno l’avventura di Andreas Seppi a Miami. L’altoatesino, sul cemento di Key Biscayne, è stato sconfitto nettamente dallo spagnolo David Ferrer che si è imposto in due set col punteggio di 6-3, 6-2. Tutto facile per Roger Federer e Andy Murray che approdano agli ottavi: lo svizzero ha battuto con un doppio 6-3 l’olandese Thiemo De Bakker, il britannico ha rifilato un 6-4, 6-1 allo spagnolo Feliciano Lopez.

David Ferrer, testa di serie numero 4 del torneo, si conferma la bestia nera di Andreas Seppi e vince contro l’azzurro per la sesta volta in sei incontri. Missione compiuta per i big in campo nella notte, con Novak Djokovic che si qualifica agli ottavi di finale senza nemmeno giocare causa infortunio del suo avversario, il tedesco Florian Mayer, messo ko da un problema agli adduttori. Al prossimo turno Nole affronterà lo spagnolo Tommy Robredo.

Giocano, e vincono, Federer e Murray: lo svizzero, superato l’ostacolo dell’olandese Thiemo De Bakker (partito dalle qualificazioni) affronterà agli ottavi il francese Richard Gasquet; il britannico, dopo essersi sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, troverà sulla sua strada il francese Jo-Wilfried Tsonga.