ATP Miami: Nadal in semifinale, dove affronterà Berdych

11:00 - Rafa Nadal vola in semifinale nel torneo ATP di Miami. Lo spagnolo numero 1 del mondo, dopo aver ceduto il primo set al canadese Milos Raonic, si è imposto in tre set per 4-6, 6-2, 6-4, dopo 2 ore e 34' di gioco. Ora Nadal se la vedrà col ceco Tomas Berdych, testa di serie numero 7, che ha avuto la meglio sull'ucraino Alexander Dolgopolov, numero 22, per 6-4, 7-6. Berdych non vince contro Nadal dal lontano 2006: da allora diciassette ko di fila.

L'altra semifinale opporrà il serbo Novak Djokovic, numero 2 del ranking, al giapponese Kei Nishikori, numero 21, Nei quarti Djokovic ha superato lo scozzese Andy Murray, n. 6, mentre Nishikori si è imposto a sorpresa sullo svizzero Roger Federer, n. 5. Al Sony Open - torneo Atp Masters 1000 della stagione, che dispone di un montepremi di quasi 5 milioni di dollari e si disputa su campi in cemento nell'isola di Key Biscayne (Florida) - Nadal ha eliminato negli ottavi Fabio Fognini, con il numero 14 primo italiano del tennis mondiale.