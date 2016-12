Atp Miami: forfait Berdych, la finale è Djokovic-Nadal

09:42 - La fortuna sorride anche a Rafa Nadal. Il campione spagnolo raggiunge senza giocare la finale del Sony Open 2014, secondo Masters 1000 della stagione in corso sul cemento di Key Biscayne (Miami), sfruttando l'attacco di gastroenterite che costringe al ritiro Tomas Berdych: il leader della classifica mondiale sfiderà il numero due del ranking Novak Djokovic, pure lui arrivato all'ultimo atto del torneo sfruttando il forfait di Kei Nishikori.

Niente da fare dunque per Berdych, che a Miami non aveva concesso sin qui neppure un set ai suoi avversari: il suo bilancio contro Nadal si fa ancora più negativo, con la 18esima sconfitta in 21 precedenti. Ben più equilibrata la bilancia tra il maiorchino e Djokovic, in procinto di sfidarsi per la 40esima volta in carriera: 22 i sorrisi di Nadal, 17 quelli di Nole, che ha vinto l'ultimo alle Finals di Londra.