Atp Miami: Federer eliminato a sorpresa 

09:07 - Nei quarti di finale dell'Atp di Miami la grande sorpresa è la sconfitta di Roger Federer. Lo svizzero ha perso contro il sorprendente giapponese Nishikori che, dopo aver ceduto il primo set (3-6), ha rimontato giocando un bel tennis: 7-5, 6-4. Ora in semifinale sfiderà Novak Djokovic che ha battuto Andy Murray nel match più atteso: 7-5, 6-3 il punteggio finale.

Per Federer si tratta del peggior risultato in stagione: in precedenza l'elvetico aveva raggiunto la semifinale agli Australian Open, vinto a Dubai e perso in finale a Indian Wells.

Dall'inizio del torneo il 32enne campione svizzero, numero 5 del mondo, non aveva perso nemmeno un set, cedendo appena 16 game in quattro incontri. Anche il match con Nishikori sembrava in mano allo svizzero, avanti di un set e di un break. Un passaggio a vuoto nel secondo set ha però rimesso in partita il giapponese, che ha cominiciato a mettere in campo un vincente dietro l'altro ed è stato aiutato anche dagli errori non forzati dell'avversario.

"Ho sprecato le mie chance - ha ammesso Federer -. Ho avuto dei problemi al servizio per tutto il match, forse a causa della temperatura più fredda rispetto ai giorni scorsi. Oltretutto giocavamo di notte e non capita spesso durante l'anno".