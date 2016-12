Atp Indian Wells: Seppi e Fognini al terzo turno

10:09 - Esordio vincente per Andreas Seppi e Fabio Fognini nel BNP Paribas Open di Indian Wells. Sul cemento della California i due azzurri si qualificano al terzo turno del Masters 1000 battendo i padroni di casa Querrey e Harrison con due appassionanti rimonte. Seppi batte Querrey col punteggio di 4-6, 7-6, 6-3, mentre Fognini ha la meglio su Harrison per 5-7, 6-1, 6-4. Vuole accedere al terzo turno anche Lorenzi, che se la vedrà con Cilic.

Partiamo dal trentoatesino, che contro Querrey perde il primo set, nel secondo va vicinissimo a una dolorosa sconfitta, ma trova la forza di annullare due match point e regolare l'americano nel secondo e terzo set. Ora per Seppi c'è una montagna da scalare, visto che nel terzo turno se la vedrà con Stanislas Wawrinka, numero 3 del mondo e fresco vincitore degli Australian Open. Per quanto riguarda Fognini, anche il tennista ligure ha dovuto portare a termine una rimonta per aver ragione di Harrison: il numero 14 del ranking Atp si complica la vita da solo nel primo set, ma nei rimanenti due concede solo cinque game complessivi all'avversario. Il match successivo per Fognini sarà contro il francese Gael Monfils, mentre ora occhi puntati su Paolo Lorenzi: per accedere al terzo turno il 32enne romano dovrà battere il croato Marin Cilic.