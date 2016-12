Atp Indian Wells: Benneteau ko, Djokovic in semifinale

09:58 - Partita senza storia. Novak Djokovic batte con un netto 2-0 Julien Benneteau nei quarti di finale del Bpn Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California: 6-1, 6-3 il punteggio in favore del campione serbo, seconda testa di serie del seeding, che in appena 68 minuti regola il francese, numero 65 del ranking Atp, e vola in semifinale dove affronterà l'americano John Isner.

Nole fa capire subito chi comanda e Benneteau, dopo aver strappato a fatica l'1-1, si inchina all'avversario che realizza un filotto di cinque game consecutivi. Nel secondo set il transalpino, che nel secondo turno aveva vinto a sorpresa il derby con Tsonga, oppone un po' più di resistenza: resta in partita fino al 3-3, poi perde il servizio e sul match cala rapidamente il sipario.

Djokovic, nel caso dovesse passare anche il turno successivo, potrebbe ritrovare in finale l'eterno rivale Roger Federer, impegnato nell'altra semifinale con l'ucraino Alexandr Dolgopolov.