Atp Cincinnati: buon esordio per Fognini, battuto Vasselin

09:58 - Inizia bene l'avventura di Fabio Fognini all'Atp Cincinnati, in Ohio. Il tennista ligure, numero 15 del seeding, batte in tre set il francese Edouard Roger-Vasselin, per 6-4, 4-6, 7-6. Partita non semplice per l'azzurro, che è costretto ad annullare due match point all'avversario nel terzo set, sul punteggio di 6-5. Ora lo attende l'australiano Hewitt, vittorioso su Melzer in tre set. L'unico precedente tra i due sorride a Fognini.

Questa sera farà il suo esordio sul cemento di Cincinnati l'altro italiano impegnato in questo torneo statunitense. Andreas Seppi, numero 51 del ranking, dovrà vedersela con il colombiano Santiago Giraldo, numero 30 al mondo.