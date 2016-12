Atp Amburgo: Fognini flop, eliminato all'esordio

11:37 - E' durato appena 54 minuti il tentativo di Fabio Fognini di difendere il titolo all'International German Open, torneo Atp 500 in corso sulla terra battuta dello storico Am Rothenbaum di Amburgo. Il ligure, seconda testa di serie e beneficiario di un bye al primo turno, si è arreso 6-4, 6-0 al serbo Filip Krajinovic, numero 149 del ranking. Avanza agli ottavi invece Andreas Seppi, che batte 1-6, 6-0, 7-6(3) l'argentino Juan Monaco.

Mai in partita Fognini, che subisce un break in apertura, trova il controbreak nel nono gioco ma riperde immediatamente il servizio, lasciando il primo set al 22enne serbo. Nel secondo set non c'è partita, con Krajinovic che si prende gli applausi del pubblico: qualche fischio per Fabio, che adesso subirà un brutto contraccolpo nella classifica mondiale perdendo i 500 punti conquistati ad Amburgo lo scorso anno. Completamente diversa la gara di Seppi che, dopo aver vinto un solo game nel primo parziale, domina il secondo tenendo a zero Monaco. Grande equilibrio nel terzo dove l'altoatesino rimonta e trionfa al tiebreak dopo oltre due ore di gioco: ora affronterà lo spagnolo David Ferrer, primo favorito del seeding.