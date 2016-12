Tennis, sorpresa Ferrer: battuto Nadal 2-0. La finale sarà contro Djokovic

18:55 - Ferrer che batte Nadal è una cosa che apparteneva alla sfera dell'imponderbaile. Ma improvvisamente, dopo nove sconfitte consecutive, a Parigi, due mesi fa, il miracolo si è compiuto e così il 6-4 6-4 che il valenciano ha rifilato al numero uno del mondo ad Abu Dhabi fa un po' meno notizia. Negli Emirati Arabi però non ci sono in palio punti per la classifica Atp, il torneo è a inviti, quindi è probabile che i ganci sinistri di Rafa fossero un po' meno incisivi del solito e Ferrer, se trova di fronte un avversario appena deconcentrato, gli monta subito sopra col suo tennis di corsa e sacrificio.



In finale affronterà Novak Djokovic, già orientato a riprendersi il primo posto in classifica e a confermarsi principe di Melbourne per la quarta volta consecutiva. Il serbo ha sconfitto Tsonga in due set che si era permesso ieri di battere il rientrante Andy Murray. Lo scozzese, fermo da metà settembre per un'operazione alla schiena, deve solo togliersi un po' di ruggine e contro un colpitore di livello come Wawrinka ha ritrovato il tempo sulla palla e le antiche geometrie: 6-3 6-4 nella finalina per il quinto posto contro lo svizzero. L'altro, Federer, che diventerà il prossimo anno papà per la terza volta, esordirà domenica a Brisbane.