Tennis, Mubadala Wtc: riscatto Nadal contro Tsonga

16:17 - Rafa Nadal sconfigge 7-6 (5), 6-3 Jo-Wilfred Tsonga e conquista il terzo posto al Mubadala World Tennis Championship, il torneo di esibizione sul cemento di Abu Dhabi. Buona la prova dello spagnolo, che evidenzia notevoli miglioramenti rispetto alla netta sconfitta in semifinale contro il connazionale David Ferrer. Primo set piuttosto combattuto, poi la maggior caratura dello spagnolo viene fuori e il francese si arrende.

E' bastata un'ora e 39 minuti di gioco a Nadal per sconfiggere Tsonga e invertire la tendenza rispetto alla brutta semifinale persa in due set contro Ferrer, nel derby spagnolo.

Nonostante i ritmi piuttosto blandi il maiorchino riesce ad infliggere le decisive accelerate sia nel primo (vinto al tie break 7-5) che nel secondo set (successo più agevole per 6-3). Era il dodicesimo incontro tra lo spagnolo e il francese: si tratta della nona vittoria per Nadal, l'ultima delle quali risaliva al 20 aprile scorso a Montecarlo.