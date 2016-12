Tennis, Atp World Tour Finals: Federer e Djokovic senza problemi

23:17 - Novak Djokovic batte in tre set 7-6, 4-6, 6-3 Richard Gasquet nell'ultimo match della fase a gironi dell'Atp World Tour Finals. Il serbo, già qualificato alle semifinali mentre il francese era già eliminato, domenica se la vedrà contro Stanislas Wawrinka alle ore 21 mentre alle 15, sul sintetico indoor della O2 Arena di Londra, andrà in scena la sfida tra Rafa Nadal e Roger Federer, che ha superato il turno nel decisivo scontro con Del Potro.

In un match inutile ai fini della classifica del girone B del Masters, Djokovic parte forte e strappa subito il servizio a Gasquet. Nel decimo game, col serbo in battuta per chiudere, Gasquet risorge e trova il controbreak. La gara va così al tiebreak dove Nole prevale per 7-5. Il secondo set è molto combattuto: Gasquet però appare più carico, nel terzo game trova il break e poi lo difende fino al 6-4. La partita va così al terzo e decisivo set: Djokovic non vuole correre rischi, strappa subito la battuta a Gasquet e si porta sul 3-0. Da lì in poi il serbo difende il servizio e chiude 6-3.



FEDERER SI GUADAGNA NADAL

Sul sintetico indoor della O2 Arena di Londra, Del Potro e Federer si affrontano per un posto in semifinale visto che Djokovic è già passato con due vittorie in gare mentre Gasquet è già eliminato con due ko in altrettante partite. Nel primo set l'argentino parte fortissimo, strappa due volte il servizio allo svizzero e vola sul 5-1. Federer recupera un break e recupera fin sul 5-4 ma poi Del Potro chiude capitalizzando la battuta per il 6-4.Anche nel secondo set l'argentino inizia bene salendo 3-1 ma lo svizzero replica immediatamente e vanno avanti a braccetto fino al tie break: qui il sei volte vincitore del Masters cambia marcia, strappa due volte il servizio a Delpo e chiude 7-2, forzando tutto al terzo e decisivo set. Nonostante il set vinto l'elvetico inizia ancora male, sotto 3-0, ma ancora una volta rimonta sul 3-3 e poi fa il break nell'undicesimo game per andare 6-5. Nel game successivo, con il servizio a favore, si vede annullare un match point da Del Potro ma poi chiude con l'ace per il definitivo 7-5.

Domenica, non prima delle 15, Federer sfida Rafa Nadal in semifinale. Lo svizzero va a caccia della quarta finale consecutiva (ha vinto nel 2010 e 2011) mentre il maiorchino vuole la seconda finale dopo quella del 2010 ma soprattutto il primo titolo, quello manca nella sua ricchissima bacheca.