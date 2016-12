Masters Atp: il Maestro è ancora Djokovic

17:12 - Novak Djokovic si conferma il Maestro del tennis mondiale. Il serbo, numero due del mondo, batte in due set Rafa Nadal nella finale delle Atp Finals 2013 e bissa il successo ottenuto lo scorso anno contro Federer sul duro indoor della O2 Arena di Londra: 6-3 6-4 i parziali a favore di Nole, al terzo successo nel Masters di fine anno. Nadal deve invece rinviare l'appuntamento con l'unico trofeo che ancora manca alla sua straordinaria bacheca.

La partenza di Djokovic è bruciante. Nole strappa il servizio allo spagnolo nel secondo game e sale in un baleno sul 3-0 grazie a un parziale di 12 punti a 4 nei primi tre giochi. Nel quarto arriva finalmente la reazione di Nadal, che concede un'altra palla break al serbo ma riesce a difendere il servizio. Esaurito lo slancio iniziale, Djokovic ha un piccolo passaggio a vuoto nel quinto game e subisce il contro break del mancino di Manacor. Ma nel nono game, sul 4-3 a proprio favore, il detentore del titolo strappa per la seconda volta il servizio all'avversario e sfrutta il successivo turno di battuta per incamerare il primo parziale dopo 45 minuti. Nel secondo il serbo sfrutta al meglio l'unico break del set, concesso da Nadal nel terzo game. Nole sale sul 5-3, fallisce un match point sul servizio dello spagnolo ma chiude la contesa nel successivo turno di battuta: Rafa si difende con le unghie, annulla un altro match point ma sul terzo spara in corridoio con il dritto e consegna il titolo al rivale. Il serbo esulta e si prende una piccola rivincita sul maiorchino, che grazie a uno strepitoso finale di stagione l'ha scalzato dal numero uno del ranking mondiale. Nadal conduce ora 22-17 nei precedenti, mentre per quanto riguarda il 2013 il bilancio è di parità (tre vittorie a testa). Lo spagnolo avrà altre occasioni per provare a conquistare il Masters, l'unico torneo mai vinto in carriera.