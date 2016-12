Fognini si dà al calcio: tesserato dal Taggia

15:12 - Fabio Fognini sveste i panni del tennista e indossa quelli del calciatore. Il campione ligure, numero 16 del ranking Atp, è stato infatti tesserato dal Taggia, squadra del suo paese di residenza che milita in Promozione, e domenica esordirà contro la Carlin's Boys nell'ultima gara del girone d'andata. La curiosità è che il Taggia, attualmente secondo in classifica a -1 dalla vetta, gioca su un campo in terra, la superficie preferita del tennista azzurro e dove quest'anno a conquistato due titoli.

A dire il vero Fognini, i cui documenti sono già stati regolarmente depositati in Figc, non è il primo campione della racchetta a cimentarsi nel calcio: nel 2011, infatti, il fenomeno Rafael Nadal firmò un contratto con il club dilettantistico della sua città natale, l'Inter Manacor.