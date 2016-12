China Open: Errani sconfitta dalla Kvitova 

11:19 - Sara Errani dice addio al China Open. L'azzurra è stata sconfitta agli ottavi da Petra Kvitova,sesta forza del seeding . La ceca ha avuto la meglio in tre set: 4-6, 7-6, 3-6. Strepitosa rimonta della tennista romagnola nel secondo set, ma non è bastato per andare avanti contro l'ex campionessa di Wimbledon nonostante una battaglia lunga quasi due ore e trenta minuti. La Kvitova si conferma dunque bestia nera per la Errani, sempre battuta dalla rivale.

E' il sesto match disputato e vinto dalla Kvitova, salita nell'ultima classifica Wta dal numero 11 al numero 7 del ranking grazie al titolo conquistato la settimana scorsa a Tokyo, contro la Errani. Della altre azzurre iscritte al China Open resta in gara solo Roberta Vinci: la 30enne tarantina, n. 12 mondiale, che ieri nel secondo turno ha battuto la cinese Shuai Zhang 3-6 6-3 6-1, affronterà domani negli ottavi la tedesca Angelique Kerber, numero 9. Francesca Schiavone è stata eliminata nel secondo turno dalla regina del tennis mondiale, l'americana Serena Williams, che però ha dovuto faticare più del previsto, imponendosi 6-4 7-5. Flavia Pennetta è invece uscita subito, battuta dalla serba Ana Ivanovic.