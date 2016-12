Atp Basilea: Del Potro centra il bis, Federer ko

23:49 - Juan Martin Del Potro si aggiudica per il secondo anno di fila il torneo di Basilea. L'argentino ha battuto in tre set l'idolo di casa Roger Federer nella rivincita della finale giocata l'anno scorso: 7-6 2-6 6-4 i parziali del match. Per Del Potro si tratta del titolo numero 17 in carriera. Federer ora dovrà vincere il primo match del torneo di Parigi Bercy per assicurarsi la partecipazione alle Finals Atp in programma a Londra dal 4 novembre.