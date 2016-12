Tennis truccato, Bbc accusa: "Giro di scommesse nel Nord Italia e Sicilia"

Sospetti su 16 giocatori - Secondo l'emittente britannica e il sito web d'informazione statunitense, negli ultimi dieci anni 16 giocatori attestatisi tra i primi 50 del ranking sono stati ripetutamente segnalati alla Tennis Integrity Unit (Tiu) per match persi in modo sospetto. Per nessuno di questi, compresi vincitori di tornei del Grande slam, sono stati comunque presi provvedimenti.



I documenti in mano a Bbc e Buzzfeed - La Tiu, organizzazione creata per indagare sulle accuse di truffe nel mondo del tennis, afferma da parte sua di tenere un approccio di tolleranza zero verso la corruzione legata alle scommesse. I documenti entrati in possesso di Bbc e BuzzFeed includono i risultati di un'indagine istituita nel 2007 dall'Association of Tennis Professionals (Atp). Il suo scopo era di controllare attività di scommesse sospette dopo una partita tra Nikolay Davydenko e Martin Vassallo Arguello: i due giocatori sono stati giudicati "puliti", ma le indagini si sono sviluppate in un'inchiesta molto più ampia su una rete di scommettitori legati a giocatori di alto livello.



Un giro da centinaia di milioni - "I documenti che abbiamo ottenuto - afferma la Bbc online - mostrano come le indagine abbiano trovato cartelli di scommettitori in Russia, Italia settentrionale e Sicilia che hanno guadagnato centinaia di migliaia di sterline con scommesse su partite truccate, tre delle quali giocate a Wimbledon".



Atp: "Analizzata ogni segnalazione" - L'Association of Tennis Professionals (Atp) ha immediatamente risposte alle accuse respingendo ogni sospetto. In una conferenza stampa al Melbourne Park il presidente dell'Atp, Chris Kermode, ha "respinto assolutamente qualsiasi sospetto che prove di partite truccate siano state per qualsiasi motivo soppresse o non siano state oggetto di indagine".