Tennis, Roland Garros: trionfa la Halep, primo Slam in carriera

Il Roland Garros è di Simona Halep, che in finale supera in rimonta la statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1. La numero uno del mondo, che si è trovata sotto di un set e un break, conquista così il suo primo titolo Slam dopo tre finali perse e riporta in Romania il titolo di Parigi 40 esatti dopo il trionfo di Virginia Ruzici nel 1978. La Stephens, nonostante la sconfitta, da lunedì sarà numero 4 Wta.