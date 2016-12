Tennis, Rafa Nadal new look dopo il trapianto di capelli

Nuovo look per Rafa Nadal dopo il trapianto di capelli a cui il campione spagnolo si è sottoposto due settimane fa presso una clinica di Madrid. Un intervento ambulatorio abbastanza doloroso per Rafa, eseguito con anestesia locale e suddiviso in due sessioni suddivise in due giorni di fila, dove Nadal è stato trattato per in totale più di 10 ore. Tra sei mesi il suo look definitivo. Intanto il video che lo ritrae mentre si allena a Maiorca dopo l'intervento è già diventato virale.