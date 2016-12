18 ottobre 2014 Tennis: McEnroe, Lendl, Chang e Ivanisevic si sfidano a Milano per Genova I quattro grandi della racchetta tornano in campo per la terza edizione de 'La grande sfida', il ricavato devoluto agli alluvionati Tweet google 0 Invia ad un amico

14:10 - John McEnroe, Ivan Lendl, Michael Chang e Goran Ivanisevic: quattro miti del tennis mondiale, tutti vincitori dei tornei del Grande Slam, sono tornati a sfidarsi sul campo del Forum di Assago in occasione della terza edizione de 'La grande sfida', tappa italiana dell'Atp Champions Tour, il circuito delle leggende.

In questa particolare occasione 'La grande Sfida' ha unito lo sport al sociale per aiutare la popolazione genovese colpita dall'alluvione. In un Forum gremito (oltre 4.000 i biglietti venduti) i volontari dell'associazione Arca (che già si diede da fare per le realtà colpite dall'alluvione del 2011) hanno organizzato una raccolta fondi dedicata agli alluvionati del 9 ottobre scorso. Inoltre i campioni di tennis hanno donato i loro indumenti da gara, che saranno battuti all'asta su eBay e il cui ricavato sarà devoluto per la stessa causa. “Succedono un sacco di cose pazze nel mondo — ha detto McEnroe — e se noi possiamo riuscire con una partita di tennis a portare qualche sorriso...".