Tennis, finale Atp 500, Robredo perde e la prende "sportivamente"...

11:34 - Finisce con una risata una delle più belle partite di tennis dell'anno, la finale dell'ATP 500 di Valencia, dove si sono affrontati Andy Murray, wild card e testa di serie numero 3, e Tommy Robredo, che non è idolo di casa come il valenciano David Ferrer, ma ha comunque i favori del pubblico essendo spagnolo. Dopo una gara spettacolare e senza esclusione di colpi, durata ben 3 ore e 20 minuti, alla fine lo scozzese conquista la vittoria per 3-6 7-6 (7) 7-6 (8) dopo aver annullato ben 5 match point.

Curiosamente si ripete dunque esattamente quanto già successo a Shenzhen il mese scorso, sempre in finale: 5 match point non sfruttati da Robredo e poi la sconfitta. Una beffa tremenda per lo spagnolo, che alla fine però la prende sul ridere e mostra all'avversario il doppio dito medio. Murray capisce al volo il tono scherzoso del gesto e la finale si conclude con un abbraccio tra i due. Una bella immagine dopo una partita stupenda