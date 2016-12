Tennis, confuso con un ladro: James Blake arrestato a New York

L'ex tennista James Blake stava aspettando davanti al suo hotel a New York un passaggio per andare a un evento organizzato dai sponsor agli Us Open, quando è stato preso, gettato a terra in modo brutale in pieno giorno e circondato da cinque poliziotti in borghese. Il 35enne, ex numero 4 Atp, è stato ammanettato, con un poliziotto che gli diceva di non parlare e che era sospettato di furto. Era stato scambiato con un ladro.