Tavecchio: "La frase sulle lesbiche? se vera è inaccettabile"

Al presidente della Lega Nazionale Dilettanti Belloli, in un verbale di una riunione del dipartimento calcio femminile, è stata infatti attribuita una frase che avrebbe pronunciato riguardo ai fondi da destinare al settore: "Basta, non si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche...". Belloli, sentito dall'Ansa, ha negato di aver pronunciato quelle parole, ma il testo del verbale è stato consegnato alla Procura della Figc.



"Se le frasi di Belloli sono vere, sono parole sessiste, maschiliste, ignoranti: e noi calciatrici, se verranno provate, siamo pronte alle protesta in campo". E' questa la dura reazione di Patrizia Panico, centravanti del Verona e della Nazionale, alle presunte dichiarazioni del presidente dei Dilettanti. "Si parla di noi calciatrici di più quando si usa quella parola che quando si gioca una partita di Champions: tutte noi vorremmo essere giudicate per quel facciamo in campo, non per l'orientamento sessuale".