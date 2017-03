Tania Cagnotto si prepara all'ultimo tuffo

A Torino, città della prima tripletta d'oro agli Europei 2009, Tania Cagnotto dirà addio alle gare. Un ultimo tuffo per chiudere una carriera spettacolare, fatta di tanti successi e qualche rimpianto. Il palcoscenico sarà quello dei campionati italiani validi per le selezioni mondiali. Il trampolino quello da un metro, omaggio all'oro iridato di Kazan. E così, dopo sette mesi di stop, la campionessa azzurra ha ripreso ad allenarsi per arrivare pronta all'appuntamento.