Tamberi attacca Schwazer, Malagò: "No polemiche, atleta riabilitato"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò interviene per sedare le polemiche innescate dal campione di salto in alto Gianmarco Tamberi che ha criticato il ritorno in Nazionale del marciatore Alex Schwazer, dopo il caso doping. "Se uno ruba e poi c'è una sentenza alla fine della pena torna in libertà e può tornare a fare quel che faceva prima, grazie alla riabilitazione", ha affermato. "Uno le regole le può trovare giuste o sbagliate, ma queste sono".