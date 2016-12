Suzy Favor Hamilton: "Da atleta a escort: ero malata di sesso"

Suzy Favor Hamilton vs Kelly Lundy. L'atleta contro la escort. Ecco la doppia vita della mezzofondista statunitense, in una confessione autobiografica consegnata al pubblico a stelle e strisce: "Ero malata di sesso. La mia prima volta da escort? Alle Olimpiadi di Sidney nel 2000" ha scritto nel libro appena uscito. Mezzofondista di livello, con tre partecipazioni olimpiche(Barcellona 1992, Atlanta 1996 e Sidney), la bionda Suzy, oggi 47 anni, ha così raccontato la sua vita da prostituta di lusso, di come è diventata una delle squillo più pagate di Las Vegas. Famosa nell'ambiente col nome di Kelly Lundy, la Hamilton ha raccolto le sue memorie nel libro Fast Girl: "Non so cosa sia cambiato in me: prima volevo essere la migliore sulla pista d'atletica poi a letto. E alla fine decisi che il sesso era meglio della corsa".