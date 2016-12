Terrorismo, attacchi in serie a Bruxelles: colpiti l'aeroporto e la metropolitana

22:24 "SORPRESI DA DIMENSIONI ATTACCO"

Il ministro dell'Interno belga, Jan Jambon, ha detto stasera che le autorità sapevano che un qualche attacco terroristico era in praparazione in Europa ma che sono rimasti sorpresi dalle dimensioni degli attentati di Bruxelles. "Era sempre possibile che altri attacchi venissero compiuti ma non avremmo mai immaginato qualcosa di questa portata", ha detto Jambon all'emittente Rtl.



22: 15 APPELLO DELLA POLIZIA: "PORTATECI FILMATI AMATORIALI"

La polizia di Bruxelles ha rivolto un appello alle persone che potrebbero aver filmato gli attacchi nell'aeroporto e nella metropolitana della capitale belga perche' consegnino i filmati aiutando cosi' le indagini. La polizia ha fatto la richiesta con un comunicato diffuso a tarda sera chiedendo aiuto a "chiunque abbia fatto un filmato amatoriale nel quale gli assalitori potrebbero essere ben visibili, cosa che potrebbe contribuire a individuarli".



22:10 USA, OBAMA ORDINA BANDIERA A MEZZ'ASTA

Il presidente americano, Barack Obama, ha ordinato le bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca e in tutti gli uffici federali fino al 26 marzo per onorare le vittime degli attentati di Bruxelles



22:02 BRUXELLES, MERCOLEDI' MINUTO DI SILENZIO ALLE 12

Il governatore di Bruxelles ha invitato i cittadini a unirsi domani alle 12 al suo minuto di silenzio in ricordo delle vittime degli attentati di oggi a Bruxelles, che hanno causato 34 morti. Lo ha annunciato Rudi Vervoort, ministro-presidente della regione di Bruxelles capitale, ha riferito la testata belga Rtbf.



21.40 PARIGI, RAFFORZATA SICUREZZA TRASPORTI

Le autorità francesi hanno disposto il rafforzamento immediato delle misure di sicurezza negli aeroporti, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico dopo gli attentati di Bruxelles.



21.38 ARRESTATI TRE KOSOVARI SOSPETTI IN GERMANIA

La polizia tedesca ha arrestato tre kosovari, sospettati di legami con un gruppo terroristico e provenienti da Bruxelles a bordo di un'auto registrata in Belgio, sull'autostrada tra Monaco e Salisburgo in Germania. Lo riferiscono media tedeschi.



21:32 "BOMBE NELLE VALIGIE"

I terroristi che hanno attaccato l'aeroporto di Zaventem hanno trasprtato gli ordigni nelle valigie. Lo ha dichiarato il sindaco Francis Vermeiren. "Sono arrivati in taxi con le loro valigie, le bombe erano nelle loro borse - ha spiegato -. Hanno messo le borse sui carrelli, le prime due bombe sono esplose. Il terzo ha messo la sua su un carrello ma deve essersi lasciato prendere dal panico, non è esplosa".



21:00 GENTILONI: "ITALIA MENO ESPOSTA MA IL RISCHIO C'E'"

"L'Italia è meno esposta" del Belgio al rischio terrorismo. Abbiamo un funzionamento dell'intelligence e delle forze di sicurezza che ci rassicura". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni in un'intervista a DiMartedi' su La7. "Ma questo purtroppo non significa non avere rischi perché per compiere un atto ignobile e sanguinario come quelli di stamattina bastano due persone", ha aggiunto. "Quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che anche dei servizi efficienti non possono cancellare il rischio. Serve un paese unito, provo ad affrontare prove difficili", ha sottolineato Gentiloni.



20:20 OBAMA: CONTINUEREMO A COLPIRE L'ISIS

La coalizione internazionale continuerà a colpire l'Isis: lo ha assicurato Barack Obama in un'intervista alla Espn, a Cuba. Gli attacchi in Belgio, a suo avviso, sono un esempio in più del perché il mondo intero deve unirsi nella lotta al Califfato.



19:30 PROCURATORE BELGIO: BILANCIO SALE A 34 MORTI

Sale a 34 morti il bilancio delle vittime degli attacchi di Bruxelles. Lo riporta la Deerniere Heure citando il procuratore federale del Belgio, Frederic van Leeuw. Venti i morti nell'esplosione nella stazione della metropolitana Maelbeek, 14 le vittime all'aeroporto di Zaventem.



19:22 TROVATA BOMBA E BANDIERA ISIS

Nelle perquisizioni a Schaerbeek sono stati trovati un ordigno esplosivo con chiodi, prodotti chimici e una bandiera dell'Isis. Lo annuncia la procura belga.



19:13: RE FILIPPO: "ATTACCHI VILI E ODIOSI"

Il re Filippo del Belgio si è rivolto alla nazione per pochi minuti in diretta tv definendo "vili e odiosi" gli attentati di stamani a Bruxelles. "Di fronte a questa minaccia continueremo a rispondere insieme con fermezza, calma e dignità. Manteniamo la fiducia in noi stessi, questa fiducia e' la nostra forza", ha detto il sovrano.



19:11 TROVATI ALTRI ESPLOSIVI IN AEROPORTO

Altri esplosivi sono stati trovati in serata dalle forze dell'ordine nell'aeroporto di Zaventem. Lo riferiscono i media belgi citando fonti di polizia.



18:56 PROCURA: "DUE KAMIKAZE ALL'AEROPORTO"

"Due dei tre attentatori all'aeroporto di Bruxelles presumibilmente si sono fatti esplodere, il terzo è ricercato". Lo ha detto il procuratore federale belga Frederic Van Leuw riferendosi ai tre uomini che compaiono nella foto diffusa dalla polizia. I kamikaze dovrebbero essere gli uomini che indossano un guanto nero, mentre l'attentatore in fuga indossa una giacca color crema e un cappello.



18:46 OPERAZIONE IN CORSO A SCHAERBEEK

Una vasta operazione di polizia è in corso nel quartiere di Schaerbeek, a Bruxelles. Lo riferiscono i media belgi, senza aggiungere ulteriori dettagli per non compromettere le operazioni delle forze dell'ordine come richiesto dalla procura federale belga. Sul posto ci sono diversi veicoli della polizia, blindati, ambulanze e soccorsi. Secondo alcune fonti, l'operazione sarebbe gia' terminata.



18:19 ISIS: "A BRUXELLES IN AZIONE UNA CELLULA SEGRETA"

"Una cellula segreta" ha colpito Bruxelles: lo scrive il network dell'Isis, Amaq news, nella rivendicazione in francese degli attentati nella capitale belga. "Quello che vi aspetta sarà ancora più duro e amaro", recita il testo.



18:15 LA POLIZIA PUBBLICA L'AVVISO DI RICERCA DI UN SOSPETTO

"La polizia cerca di identificare quest'uomo. E' sospettato di aver commesso l'attentato all'aeroporto di Zaventem". Lo scrive la polizia belga pubblicando su Facebook la foto di uno dei tre sospetti terroristi ripresi delle telecamere dello scalo di Bruxelles. "Se riconoscete questo individuo o se avete informazioni riguardo a questo attentato - prosegue l'avviso - vogliate mettervi in contatto con gli inquirenti al numero di telefono 080030300. Discrezione garantita". Nella foto l'uomo spinge un carrello-bagagli con sopra un borsone nero. Porta degli occhiali, è vestito con una camicia chiara e una giacca chiara e un cappello scuto calato sulla testa.



18:06 TERZA BOMBA FATTA BRILLARE IN AEROPORTO

Una terza bomba, inesplosa, è stata fatta brillare nell'aeroporto di Bruxelles. Lo riferisce il portavoce dello scalo spiegando che l'ordigno è stato 'neutralizzato' con "un'azione controllata", avvenuta appena si è ristabilita la calma dopo le deflagrazioni dei primi esplosivi.



17:36 RADUNO SPONTANEO IN PLACE DE LA BOURSE

Place de la Bourse a Bruxelles come place de la Republique a Parigi. Nella piazza belga si stanno radunando centinaia di cittadini (circa 400 al momento, secondo la tv pubblica belga) in modo spontaneo per dimostrare solidarietà e unità.



17:14 ANNULLATI TUTTI I VOLI DI DOMANI PER ZAVENTEM

Sono stati annullati tutti i voli di domani con destinazione aeroporto di Bruxelles. Potrà rimanere chiuso fino a giovedì.



16:57 NUOVO BILANCIO: 30 MORTI E 230 FERITI

L'ultimo bilancio provvisorio fornito dal Centro di crisi a Bruxelles parla di almeno 230 feriti. Per quanto riguarda invece le vittime il bilancio ufficiale resta a 30 morti (10 all'aeroporto di Zaventem e 20 nella metropolitana di Maelbeek).



16:41 ALTRI TRE KAMIKAZE PRONTI A COLPIRE



L'intelligence irachena afferma che "ci sono altri tre attentatori suicidi" pronti a colpire e che "compiranno un altro attacco", senza precisare i possibili obiettivi.

Gli attentati contro "aeroporti e stazioni ferroviarie" di oggi "sono stati pianificati due mesi fa a Raqqa, in Siria" : lo riferiscono fonti dell'intelligence di Baghdad, precisando che Bruxelles "non era indicata tra gli obiettivi" iniziali e che la capitale belga è finita nel mirino Dei terroristi "a causa dell'arresto di Salah Abdeslam".

Il Site conferma l'autenticità della rivendicazione Isis degli attacchi a Bruxelles: il Belgio è stato colpito "per la sua partecipazione alla coalizione internazionale" contro lo Stato islamico.Dalla foto diffusa dalla polizia e presa dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto di Zaventem prima dell'attentato, i due presunti kamikaze spingono due carrelli-bagagli, ognuno indossando un solo guanto alla mano sinistra. Secondo le informazioni del sito di La Libre Belgique, i guanti sarebbero serviti per nascondere i detonatori degli ordigni esplosi allo scalo.La polizia belga ha diffuso una foto dei tre presunti attentatori all'aeroporto di Zaventem. Due sono vestiti in abiti scuri e secondo gli inquirenti potrebbero essere morti nell'attentato, mentre il terzo - riferisce la tv pubblica belga - con una giacca chiara e un cappello è tuttora ricercato.Potrebbe essere annullata l'amichevole tra Belgio e Portogallo, in programma martedì 29 marzo alle ore 20.45.

Le autorità belghe temono che altri attacchi possano essere lanciati a Bruxelles o nel resto del Paese. Lo riportano diversi media locali sottolineando che al momento la principale preoccupazione è quella di soccorrere le vittime e mettere in sicurezza gli obiettivi sensibili. La zona delle istituzioni europee, dove si trova la stazione di Maalbeek, continua a essere isolata e sorvolata da un elicottero delle forze dell'ordine.





13:23 MEDIA BELGI: IL BILANCIO SALE A 34 MORTI

Secondo gli organi di informazione belgi il bilancio delle vittime sale a 34





13:20 UNIVERSITA' ULB INTERAMENTE EVACUATA





L'universita' ULB (Université libre de Bruxelles) con oltre 20mila studenti in tre campus, è stata interamente evacuata. Lo hanno deciso le autorità.



13:01 PERQUISIZIONI IN TUTTA BRUXELLES

Diverse perquisizioni sono in corso nella regione di Bruxelles. Lo si è appreso dai media locali, secondo i quali le operazioni sono state lanciate dalle forze dell'ordine per seguire la pista 'calda' degli autori degli attentati di oggi.





12:52 "PER ORA NO ITALIANI NEGLI OSPEDALI"



"Noi ci stiamo già attivando presso gli ospedali, fino adesso nessun ospedale di quelli che abbiamo contattato ci ha comunicato la presenza di italiani ma questo non è un dato definitivo". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Vincenzo Grassi a Tv2000. "La rete cellulare in Belgio - ha aggiunto - funziona molto male, diversi ospedali sono subissati di chiamate e noi stessi abbiamo difficoltà a rispondere all'insieme dei quesiti che arrivano in ambasciata. E' una situazione ancora molto confusa.





12:44 L'ISIS RIVENDICA GLI ATTENTATI

Lo Stato Islamico (Isi) ha rivendicato gli attentati di oggi a Bruxelles. Lo riferisce l'Agenzia Amaq, legata al Califfato Nero e considerata organo media dell'organizzazione terroristica.



L'ambasciatore italiano Grassi: "Tre italiani sono rimasti feriti in maniera lieve, al momento non siamo al corrente di altri italiani coinvolti".È in corso l'evacuazione della gare du Nord, la stazione ferroviaria di Parigi dalla quale partono normalmente i treni diretti a Bruxelles. L'ordine di evacuazione - ma la stazione sta lavorando oggi a scartamento ridotto visto che in direzione del Belgio i treni sono bloccati - è stato impartito dopo il ritrovamento di un involucro sospetto.C'è un'allerta bomba all'ospedale di Saint-Pierre, dove sono state ricoverate diverse persone ferite negli attentati di stamane e dove era stato ricoverato Salah Abdeslam dopo la sua cattura.Ci sono alcuni feriti italiani per gli attentati a Bruxelles. Lo riferisce la Farnesina.Il sindaco di Bruxelles, Yvan Mayeur, conferma il bilancio di 20 morti e oltre cento feriti nell'attentato nella metro a Maelbeek.Poliziotti armati sono in azione nelle strade di Bruxelles, la gente è barricata nelle case.Potrebbero esserci feriti italiani negli attacchi di Bruxelles. Lo riferiscono all'ANSA fonti informate.L'impianto nucleare di Tihange, a Liegi, è stato evacuato. Lo riferisce l'emittente belga Vtm.Gli artificieri hanno fatto brillare un pacco sospetto all'aeroporto di Zaventem, come riporta il centro di crisi nazionale. Secondo la tv Vtm si tratterebbe di una terza bomba, inesplosa questa mattina. Nel frattempo la polizia ha fatto esplodere un veicolo sospetto in boulevard Ge'ne'ral Jacques, nella zona di Ixelles.Il Papa "condanna nuovamente la violenza cieca che genera tante sofferenze, e implora da Dio il dono della pace, invoca sulle famiglie provate e suli abitanti del Belgio le benedizioni divine". Lo si legge nel messaggio di Papa Francesco che il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha inviato per conto del Pontefice all'arcivescovo di Malines-Bruxelles, monsignor Jozef De Kesel.Secondo quanto riferito da SkyTg24, un ordigno è stato trovato sul nastro trasportatore.Un giubbotto inesploso appartenente a un terzo terrorista e' stato trovato all'aeroporto di Bruxelles: lo riferisce l'emittente Vtm, precisando che gli artificieri hanno fatto brillare l'ordigno. Intanto una nuovo esplosione si è udita all'interno dell'aeroporto: gli minatori hanno fatto brillare un altro ordigno."Ci sono diverse persone ancora bloccate alla stazione della metropolitana di Maelbeek". Lo ha detto il ministro della Sanità Maggie De Block, secondo quanto riportato da La Libre Belgique.La polizia continua a ispezionare lo scalo di Zaventem, dove la minaccia è considerata ancora attuale, riferisce una fonte di polizia ai media belgi. Gli agenti non sono convinti che tutti i terroristi siano usciti dall'aeroporto.La Torre Eiffel sarà illuminata questa sera con i colori del Belgio in omaggio "alle vittime, ai loro congiunti e a tutto il popolo belga" dopo gli attentati di Bruxelles, ha annunciato il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo.L'Isis "promette altre operazioni in Europa". La minaccia è contenuta nel testo della rivendicazione dell'Isis degli attacchi di Bruxelles attraverso l'Amaq News Agency, secondo quanto riferisce il sito del quotidiano egiziano 'Al Watan'. "In un comunicato pubblicato sulla piattaforma Telegram, Daesh afferma che questa operazione si è basata su una pianificazione e attuazione a grande velocità senza però fornire dettagli sull'operazione" stessa, scrive il sito egiziano.La guerra contro il terrorismo deve essere condotta con lucidità, sangue freddo e determinazione, perché sarà una guerra lunga". Così il presidente francese, François Hollande, parlando dopo gli attacchi di oggi a Bruxelles.In seguito agli attentati di Bruxelles, la Nypd, la polizia di New York, ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza in tutti i punti nevralgici della citta'. Lo riferisce la Nbc citando un portavoce che pero' non ha fornito ulteriori dettagli. La presenza degli agenti verra' comunque prevedibilmente aumentata sui treni e alle stazioni della metropolitana, ai ponti e tunnel che collegano Manhattan con altri quartieri della citta' e anche nei luoghi piu' importanti e simbolici di tutta New York, secondo quanto riferiscono diversi media"Con gli attacchi di Bruxelles e' stata colpita tutta l'Europa": lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande.Il premier belga Charles Michel ha confermato in conferenza stampa a Bruxelles il primo bilancio degli attacchi di stamattina a Bruxelles: 13 morti all'aeroporto Zaventem e 15 nella stazione della metropolitana di Maelbeek. Almeno trentacinque i feriti all'aeroporto. Il bilancio non può essere ancora considerato definitivo."Cerchiamo di mettere in sicurezza le zone piu' a rischio della città, la prima urgenza è il trattamento delle vittime trasportate nei differenti ospedali, la minaccia è al livello 4, abbiamo preso misure di sicurezza addizionali, restrizioni ai trasporti comuni,frontiere chiuse": così il premier Charles Michel in una conferenza stampa. "È una prova difficile e dobbiamo affrontarla restando uniti e solidali".Facebook ha attivato la funzione 'Safety check' in Belgio, in seguito agli attacchi terroristici avvenuti all'aeroporto Zaventem e alla stazione della metropolitana di Maelbeek a Bruxelles. La funzione riconosce se gli utenti di Facebook si trovano nell'area degli attacchi e permette loro di cliccare un pulsante che informa tutti i contatti di essere al sicuro. Questo strumento era già stato attivato in occasione degli attacchi di Parigi del 13 novembre 2015, ed era stata usata da circa cinque milioni di persone. Per il momento, riferisce il quotidiano Le Soir, il Safety check è attivo solo per la regione di Bruxelles, e non per quella in cui sorge l'aeroporto, situato a 14 chilometri dal centro della capitale belga. Il Safety check venne attivato per la prima volta nell'aprile del 2015, in occasione del terremoto in Nepal. Nel caso degli attacchi di Parigi, fu il primo utilizzo per cause non legate a un disastro naturale.

11:45 PACCO SOSPETTO FATTO BRILLARE

Un pacco sospetto sarebbe stato fatto brillare dalla sicurezza belga nell'area di rue de la Loi, vicino alla stazione metro di Maelbeek, dove è esplosa una delle bombe che hanno sconvolto oggi la capitale Ue Bruxelles. Lo scrive Derniere Heure. Una nuova esplosione è stata segnalata a rue de la Loi, ha constatato l'agenzia di stampa Belga. Secondo Dernier Heure potrebbe essere "un pacco sospetto fatto esplodere dalla sicurezza".



11:45 SONO 15 LE VITTIME DELLA METRO

La compagnia dei trasporti di Bruxelles ha comunicato che nella stazione della metropolitana di Maelbeek sono morte 15 persone, secondo quanto riferisce la Tv pubblica VRT.

Sminatori e camion militari a bordo dei quali secondo quanto si apprende dovrebbero esserci gli artificieri sono arrivati nella zona di Schumann, il cuore delle istituzioni europee. Lo ha constatato l'Ansa. Secondo quanto si apprende il timore e' che ci possano essere ordigni inesplosi.La frontiera tra Francia e Belgio è "totalmente chiusa" in seguito alle esplosioni di Bruxelles: è quanto riferisce una fonte di Thalys, il consorzio ferroviario che gestisce i collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Belgio, Olanda e Germania, interpellato da una giornalista di Liberation. La chiusura del confine è stata decisa dalle autorità del Belgio e riguarda sia il traffico ferroviario sia il traffico stradale."Bus, tram e metropolitana non circolano più a Bruxelles". Lo riferisce la società dei trasporti della città Stib."Per ora non risultano notizie su coinvolgimento di cittadini italiani" negli attentati di questa mattina a Bruxelles. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.Mezzi militari e soldati stazionano stamani davanti alla sede della Commissione europea a Bruxelles. Immagini pubblicate su Internet mostrano un camion dell'Esercito parcheggiato davanti a palazzo Berlaymont e alcuni soldati in tuta mimetica armati di mitragliatrici. Intanto, media belgi riportano che la polizia ha chiuso al traffico la rotonda di Schuman e la Rue de la Loi, da cui si accede al quartier generale della Commissione.La procura federale del Belgio conferma che è di 13 morti e 35 feriti il bilancio delle due esplosioni avvenute stamattina intorno alle 8 all'aeroporto di Bruxelles Zaventem. Questo bilancio era già stato anticipato dall'emittente radiotelevisiva pubblica belga Vrt, secondo la quale a provocare le esplosioni nello scalo di Zaventem sarebbe stato un kamikaze.Almeno dieci persone sono rimaste uccise a Bruxelles nell'esplosione alla metro di Maalbeek. Lo riferisce Sky News.A seguito degli attacchi terroristici nella capitale belga Alitalia cancella voli da e per Bruxelles.Sarebbe di 13 morti e 35 feriti il bilancio delle due esplosioni avvenute stamattina all'aeroporto di Bruxelles Zaventem. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva pubblica belga Vrt.La Commissione europea ha invitato il proprio personale a rimanere a casa e comunque non uscire in strada dopo le esplosioni che questa mattina hanno investito l'aeroporto di Bruxelles e la stazione della metropolitana di Maelbeek, situata proprio vicino alle istituzioni europee. Diversi i feriti alla metropolitana, mentre l'ultimo bilancio allo scalo, fornito dai media, è di 13 morti e 35 feriti.Secondo un reporter della AP, ci sono molti feriti in seguito all'esplosione avvenuta alla fermata della metropolitana nei pressi degli edifici dell'Ue.Testimoni riferiscono di un'altra esplosione nella stazione della metropolitana di Schumann, molto vicina a quella di Malbeek.Dieci morti e trenta feriti: questo il bilancio degli attacchi a Zaventem secondo fonti dell'ospedale Ulb, nei pressi dell'aeroporto.Un'esplosione è stata udita anche alla fermata Malbeek di Bruxelles, dopo quelle all'aeroporto cittadino. Lo riferisce la radio belga.Il livello di allarme in tutto il Belgio è stato elevato al livello 4, il massimo previsto. Lo riferiscono i media locali.Secondo diversi testimoni citati dai media locali belgi, prima delle due esplosioni avvenute all'aeroporto una persona avrebbe gridato qualcosa in arabo e poi sarebbero stati uditi spari.Il capo dei vigili del fuoco di Bruxelles, intervenendo in diretta sulla radio locale belga Rtl, ha confermato che ci sono almeno una decina di feriti gravi a seguito della doppia esplosione avvenuta stamattina nell'aeroporto di Bruxelles Zaventem.È stato convocato d'urgenza un Consiglio nazionale di sicurezza a seguito alle due esplosioni.Altre bombe sarebbero state ritrovate all'aeroporto, secondo Vtm che ha citato fonti dei vigili del fuoco.Le due esplosioni si sono verificate nei pressi del desk di American Airlines nella hall partenze. Lo riporta Sky News, il cui corrispondente per il Medioriente Alex Rossi si trovava nello scalo in partenza per Tel Aviv.Le due esplosioni all'aeroporto di Bruxelles sono avvenute alle 8 del mattino nella hall delle partenze. Le immagini delle tv mostrano le vetrate andate in frantumi e detriti ovunque sul pavimento. Sul posto si trovano numerosi poliziotti e diverse ambulanze.Nelle esplosioni avvenute oggi all'aeroporto di Bruxelles ci sono stati feriti. Lo riferiscono diversi testimoni citati dal sito di Le soir. Dalle immagini si vede il fumo che esce dall'edificio.Una doppia esplosione si è verificata all'aeroporto di Bruxelles Zaventem. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir, aggiungendo che si ignora l'origine dell'esplosione e se ci siano vittime, ma diversi testimoni riferiscono che ci sono feriti.