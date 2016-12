Serie A: il Milan crolla con il Sassuolo

19:49 - Comincia male il 2015 del Milan. I rossoneri, avanti con Poli, subiscono la rimonta del Sassuolo, che passa con Sansone e Zaza nel giorno dell'esordio di Cerci. Esordio amarissimo anche per Zola: il suo Cagliari crolla 5-0 a Palermo (doppietta Dybala). Perde anche la Fiorentina (1-0 a Parma, gol di Costa), che chiude in 9 per i rossi a Rodriguez e Savic. Pareggia in rimonta il Genoa con l'Atalanta (2-2): 0-0 in Empoli-Verona e Chievo-Torino.