Serie A: Fiorentina-Juventus, classicissima al Franchi

Test importante per la Juventus capolista che apre il girone di ritorno stasera alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina. Una classicissima tra le due formazioni che sono in momenti molto diversi: i bianconeri di Allegri vengono da 4 successi in campionato, più il 3-2 all'Atalanta in Coppa Italia, mentre i viola, che hanno piegato a fatica il Chievo in Tim Cup, hanno conquistato un punto nelle ultime tre gare.