Nike, contratto record per LeBron James: 1 miliardo di dollari

Come confermato dal suo agente Maverick Carter, si tratta di un lifetime deal quello di LeBron con la Nike: un contratto a vita, a cifre megagalattiche e doppie rispetto a quelle ipotizzate nel dicembre 2015 quando venne ufficializzato l'accordo con il cestista statunitense, il primo di questo tipo e il più vantaggioso per un atleta. "È anche il più grande contratto della storia dell'azienda", ha spiegato il socio in affari dell'ala di Cleveland.



L'azienda di Beaverton ha raggiunto un accordo anche con il Chelsea, che frutterà ai Blues 77 milioni di euro a stagione dal 2017. II contratto dovrebbe essere decennale, ma durata e cifre sono ancora da ufficializzare. Adidas, attuale sponsor dei londinesi, ha annunciato di aver deciso insieme al Chelsea di interrompere la partnership il 20 giugno 2017: il contratto sarebbe scaduto nel 2023. L'azienda tedesca avrà un risarcimento di 50 milioni di euro dalla società di Roman Abramovich per la rottura anticipata, una cifra "considerevole" se si pensa agli enormi introiti che il Chelsea ricaverà dalla Nike e dai contratti in essere con Yokohama e Carabao.



Nel mondo del calcio però, il colpo più grosso potrebbe essere quello del Barcellona: i blaugrana hanno un contratto da 35 milioni di euro a stagione in scadenza nel 2018 con il marchio americano, ma da quell'anno potrebbero guadagnarne 85, cifra che con i bonus potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro, rendendo il club catalano il più ricco in termini di sponsorizzazione, battendo anche il Manchester United, che da quest'anno ricava da Adidas 94 milioni di euro stagionali.