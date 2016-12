Mediaset: lo sport in TV

CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 6 giugno 2015, in diretta in esclusiva in chiaro su Canale 5, anche in alta definizione, andrà in onda alle ore 20.45 la finale della Uefa Champions League 2014/2015 “Juventus-Barcellona”.



Inoltre, il match sarà visibile anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi): chiunque, grazie ad un pc, uno smartphone o un tablet, potrà seguire in diretta e in totale mobilità la sfida tra Juventus e Barcellona, seguita dallo studio post partita.



Teatro della finale sarà l’Olympiastadion di Berlino, che ospiterà la finale della 60ª edizione della prestigiosa competizione europea.

I bianconeri, che hanno eliminato in semifinale i campioni in carica del Real Madrid, sognano di conquistare la loro terza “coppa dalle grandi orecchie”. A contendere il trofeo alla Juve ci saranno i blaugrana del Barcellona, che di Champions ne hanno già vinte quattro.

Entrambe le squadre, dopo aver conquistato i rispettivi campionati e coppe nazionali, puntano a una storica tripletta.



Di seguito la programmazione di venerdì 5 e sabato 6 giugno sulle Reti Mediaset :



Venerdì 5 giugno:

- ore 16.30 diretta su Premium Calcio con lo studio da Berlino condotto da Mino Taveri, ospiti Aldo Serena e Alessio Tacchinardi

- ore 16.45 su Premium Calcio diretta conferenza stampa Juve

- ore 17.45 su Premium Calcio diretta allenamento Juve

- ore 18.45 su Premium Calcio diretta conferenza stampa Barcellona

- ore 19.45 su Premium Calcio diretta allenamento Barcellona

- ore 23.00 su Mediaset Italia 2 speciale di un’ora “Road to Berlin” con Marco Foroni , Arrigo Sacchi e Alessio Tacchinardi con tutte le interviste e le ultime sulla finale. Lo speciale sarà anche replicato su Canale 5 dopo la finale di Amici



Sabato 6 giugno:

- ore 19.00 su Mediaset Italia 2 “Aspettando Juventus-Barcellona”, con lo studio di Berlino condotto da Marco Foroni , con ospiti Arrigo Sacchi e Alessio Tacchinardi, e quello da Cologno con Graziano Cesari, Gianluca Zambrotta e Giorgia Rossi per tutte le curiosità dal web

- ore 20.45 su Canale 5/HD e in live streaming su Sportmediaset (sito e app) la diretta di “Juventus-Barcellona”. Telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Aldo Serena. A bordo campo e sparsi dentro e fuori l’Olympiastadion Alessio Conti, Nando Sanvito, Francesca Benvenuti, Mino Taveri e Gianni Balzarini. Inoltre, sarà possibile selezionare l’audio tifoso e guardare la partita con la telecronaca di Claudio Zuliani

- al fischio finale, post partita su Canale 5/HD e in live streaming su Sportmediaset con la diretta della cerimonia di consegna della coppa e le interviste ai protagonisti



SERIE B

Serie B Eurobet: venerdì 5, sabato 6 e martedì 9 giugno 2015, Premium Calcio trasmetterà in diretta le sfide di andata e ritorno della finale playoff tra Bologna e Pescara e la gara di ritorno dello spareggio playout “Modena-Entella”.



Inoltre, grazie a Premium Play, i match saranno visibili in diretta anche su PC e iPad (anche sotto rete 3G).





Di seguito la programmazione di venerdì 5 giugno:



“Pescara-Bologna” in diretta alle ore 20.30 su Premium Calcio e Premiu m Play

Telecronaca: Ricky Buscaglia. Commento tecnico: Giuseppe Incocciati





Di seguito la programmazione di sabato 6 giugno:



“Modena-Entella” in diretta alle ore 18.30 su Premium Calcio e Premiu m Play

Telecronaca: Gianluca Prudenti





Di seguito la programmazione di martedì 9 giugno:



“Bologna-Pescara” in diretta alle ore 20.30 su Premium Calcio e Premiu m Play

Telecronaca: Federico Mastria. Nando Orsi



SUPERBIKE

Mediaset per il terzo anno consecutivo trasmette in esclusiva in chiaro tutta la stagione del Campionato del Mondo Superbike (WSBK).

Tutto in chiaro e in diretta su Italia 1 e Mediaset Italia 2, per un totale di 14 ore a weekend.



Da sabato 6 giugno 2015, con il gran premio del Portogallo sul circuito di Portimao, si accendono i motori con le qualifiche ufficiali e le gare delle categorie Superbike, Supersport e Superstock (600 e 1000).

La telecronaca di qualifiche e gare della classe Superbike, su Italia 1 e Mediaset Italia 2, è affidata a Giulio Rangheri, con il commento tecnico del campione del mondo Max Biaggi.

Ai box Anna Capella e Ronny Mengo, mentre Max Temporali e Alberto Porta si alterneranno nelle telecronache su Mediaset Italia 2.



Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico delle tre categorie impegnate nella competizione, Superbike, Supersport e Superstock (600 e 100). Oltre al magazine “Gran Prix”, ogni venerdì in seconda serata con anticipazioni e curiosità sulla due giorni di gare.

Italia 1 trasmetterà in esclusiva, in diretta e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506), la superpole e le gare della Superbike e la gara della Supersport.

Tutte le qualifiche, i warm up e le gare sono in formato 16:9.



Tra le novità della stagione, il ritorno di “Gran Prix”, la rubrica dedicata ai motori nata nel 1978, che tornerà in onda su Mediaset Italia 2, in seconda serata, tutti i venerdì che precedono i weekend di Sbk.



Inoltre, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset : chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti.

Su www.sportmediaset.it si potranno seguire in live streaming l’intero weekend del Campionato del Mondo Superbike e del Campionato del Mondo Motocross, in simulcast con Italia 1 e Mediaset Italia 2.

L’evento, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento con servizi, interviste e gare integrali.





LA PROGRAMMAZIONE DEL GP DEL PORTOGALLO UNITO DI SBK



MEDIASET ITALIA 2

Sabato 6 giugno

Ore 10.45 diretta prove libere 3 categoria Superbike

Ore 11.45 diretta prove libere categoria Supersport

Ore 12.45 diretta qualifiche categoria Superstock 600

Ore 13.30 diretta prove libere 4 categoria Superbike

Ore 16.00 diretta superpole categoria Superbike

Ore 16.55 diretta qualifiche categoria Supersport

Ore 18.50 diretta gara categoria Superstock 600

Domenica 7 giugno

Ore 09.40 diretta warm up categoria Superbike

Ore 10.05 diretta warm up categoria Supersport

Ore 10.30 diretta warm up categoria Superstock 1000

Ore 11.30 diretta gara 1 categoria Superbike

Ore 12.40 diretta gara categoria Supersport

Ore 14.10 diretta gara 2 categoria Superbike

Ore 15.15 diretta gara categoria Superstock 1000



ITALIA 1 e ITALIA 1 HD

Sabato 6 giugno

Ore 16.00 diretta superpole categoria Superbike

Domenica 7 giugno

Ore 11.30 diretta gara 1 categoria Superbike

Ore 12.10 Fuorigiri

Ore 12.40 diretta gara categoria Supersport

Ore 14.10 diretta gara 2 categoria Superbike



MOTOCROSS

Domenica 24 maggio 2015, con il Gran Premio d’Inghilterra, gli appassionati delle due ruote potranno seguire in esclusiva in chiaro su Mediaset Italia 2 il Campionato del Mondo Motocross, dove il protagonista assoluto è l’italiano Tony Cairoli, vincitore di 8 titoli mondiali e dal 2009 sempre imbattuto.



Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro “gara 1” e “gara 2” della classe regina MXGP, mentre per la classe MX2 verrà trasmessa “gara 2” , preceduta dagli highlights di “gara 1” a pochi istanti dall’arrivo dei piloti al cancelletto di partenza.

Il Gran Premio d’Inghilterra si corre sul circuito di Matterley Basin: la telecronaca è affidata ad Alberto Porta.



Inoltre, l’intera programmazione Motocross sarà visibile anche in streaming su www.sportmediaset.it, in simulcast con Mediaset Italia 2 e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

L’evento, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali.





La programmazione del Gp d’Inghilterra su MEDIASET ITALIA 2



Domenica 24 maggio

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Matterley Basin dalle ore 18.00:

Ore 18.10 differita gara 1 classe MXGP

Ore 19.10 differita gara 2 classe MX2

Ore 20.10 differita gara 2 classe MXGP



MOTOCROSS

Domenica 10 maggio 2015, con il Gran Premio di Spagna, gli appassionati delle due ruote potranno seguire in esclusiva in chiaro su Mediaset Italia 2 il Campionato del Mondo Motocross, dove il protagonista assoluto è l’italiano Tony Cairoli, vincitore di 8 titoli mondiali e dal 2009 sempre imbattuto.



Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro la differita integrale di “gara 1” e la diretta integrale di “gara 2” della classe regina MXGP, mentre per la classe MX2 verrà trasmessa in diretta “gara 2” , preceduta dagli highlights di “gara 1” a pochi istanti dall’arrivo dei piloti al cancelletto di partenza.

Il Gran Premio di Spagna si corre sul circuito di Talavera de la Reina : la telecronaca è affidata ad Alberto Porta.



Inoltre, l’intera programmazione Motocross sarà visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it, in simulcast con Mediaset Italia 2 e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

L’evento, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento anche su Videomediaset.it, con servizi, interviste e gare integrali.



La programmazione del Gp di Spagna su MEDIASET ITALIA 2



Domenica 10 maggio

Mediaset Italia 2 si collegherà con il circuito di Talavera de la Reina dalle ore 15.00

Ore 15.10 differita gara 1 classe MXGP

Ore 16.10 diretta gara 2 classe MX2

Ore 17.10 diretta gara 2 classe MXGP

Invia un commento