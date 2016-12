Le Stelle nello Sport per Genova

08:32 - Da 15 anni il progetto Stelle nello Sport “mette in rete” i protagonisti sportivi della Liguria, sotto l’egida del Coni Liguria e la partecipazione delle massime Istituzioni. Da sempre sostiene la Gigi Ghirotti e da due anni si adopera per aiutare anche la Fondazione Areo Onlus.

In questo particolare momento per Genova e per tutte le aree colpite dall’alluvione in Liguria, il progetto ideato e diretto da Michele Corti, ha deciso di promuovere su Ebay una speciale edizione dell’Asta delle Stelle a favore delle realtà colpite dai tragici eventi del 9 ottobre scorso.

“Non potevamo rimanere fermi dopo l’ennesima alluvione e tanti sono gli sportivi che si sono rivolti a noi, così come Società e Federazioni, per produrre un aiuto concreto a chi oggi ne ha più bisogno”, sottolineano i promotori. Il primo a muoversi è stato Ernesto De Filippi, organizzatore della Grande Sfida al 105 Stadium di Genova.



Grazie a lui hanno subito aderito Mc Enroe, Lendl, Chang e Ivanisevic che hanno autografata ieri sera le maglie utilizzate a Genova e donandole all’Asta delle Stelle. Su Ebay nelle prossime ore saranno disponibili anche le palline "tretorn" utilizzate ieri sera e firmate dalle quattro Leggende del Tennis mondiale.

Tra le prime “Stelle” a scendere in campo, Valentina Arrighetti, pallavolista azzurra nata a Genova che donerà una sua maglia della Nazionale. Al suo fianco le “stelle” dei circoli tennistici genovesi: da Fognini e Seppi del Park a Robert e Cecchinato del Tc Genova. E ancora Valeria Straneo, argento ai Mondiali ed Europei nella Maratona, Giacomo Galanda, storico azzurro del Basket, Diego Occhiuzzi, argento a Londra nella sciabola, gli Azzurri del Pugilato e della Ginnastica Ritmica, Tania Cagnotto, doppio oro agli Europei di tuffi, Nicky Hayden, pilota Ducati di Moto GP. All’asta anche una delle ultime maglie numero 22 di Kakà nel Milan 2013-2014 con autografo originale e patch della Lega Calcio fornita dalla società rossonera. Tanti campioni e altri sono in arrivo... Tutti al grido di #ForzaGenova.



I fondi raccolti saranno veicolati all’Associazione Onlus L’ARCA, fondata nel 2005 su input del Prof. Sandro Trasino, primario del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Martino di Genova. Fin dalla costituzione L’ARCA ha donato al reparto dell’Ospedale apparecchiature mediche, fondamentali per il funzionamento ad alti livelli dell’unità operativa. Come avvenuto nel 2011, quando L’ARCA destinò 6.000 euro raccolti per l'acquisto di un apparecchio per il reparto, alle vittime del disastro, l’Associazione si mette a disposizione oggi per diventare strumento di sostegno alle vittime dell’alluvione. I fondi che arriveranno grazie all’Asta delle Stelle saranno destinati in modo diretto e trasparente a realtà duramente colpite, per la seconda volta in tre anni, dall’Alluvione.

I cimeli dei Campioni saranno all’asta fino a fine Novembre alla pagina Ebay riservata all’Asta delle Stelle, all’indirizzo www.ebay.it/usr/stellenellosport_gigi_ghirotti