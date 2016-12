Juve-Barcellona: oltre 11.500.000 spettatori su Canale 5, grandi numeri su Sportmediaset.it

Oltre 11.500.000 spettatori e quasi il 50% di share per la finale di Champions League tra Juventus e Barcellona, trasmessa in prima serata su Canale 5. Il match dell'Olympiastadion di Berlino ha raggiunto picchi di ascolto di oltre 12.500.000 telespettatori, superando il 52% di share sul pubblico attivo. Lo Speciale Champions League, andato in scena subito dopo la sfida tra bianconeri e blaugrana, si aggiudica la seconda serata con 2.470.000 spettatori totali (share del 17.98% sul pubblico attivo". Grandi numeri anche per il sito Sportmediaset.it: con 16.039.722 pagine viste tra web e mobile e 991.283 utenti unici lordi multimediali (fonte Shinystats).