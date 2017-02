Europa League: Fiorentina e Roma tocca a voi, obiettivo ottavi

Nel tardo pomeriggio la Fiorentina affronta un Gladbach che ha cambiato rotta in Bundesliga con l'avvento in panchina del tecnico Dieter Hecking al posto di André Schubert. Nelle ultime 4 di campionato sono maturate tre vittorie e un pareggio: punti preziosi per uscire definitivamente dalla zona retrocessione. I tedeschi, inoltre, hanno chiuso al terzo posto nel girone di Champions alle spalle di Barcellona e Manchester City e ora vogliono giocarsi tutte le carte per andare quanto più avanti possibile in Europa League. La Fiorentina arriva dal bel successo sull'Udinese che ha ridato morale al gruppo dopo il pesante ko dell'Olimpico con i giallorossi.



La Roma è reduce dalle importanti vittorie in campionato sui viola e sul Crotone. Il secondo posto in classifica a -7 dalla Juve permette agli uomini di Spalletti di continuare a sognare nello Scudetto. L'Europa League, così come la Coppa Italia, resta comunque un obiettivo primario per i giallorossi. Sulla strada degli ottavi c'è però il Villarreal, sesto in Liga a 6 punti dalla zona Champions. Il Sottomarino Giallo non sta vivendo uno straordinario momento di forma ed è reduce da due pareggi di fila in campionato contro Siviglia e Malaga.