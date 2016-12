Da Monaco 1972 a Parigi 2015, quando il terrorismo colpisce lo sport

Non è la prima volta (ma speriamo sempre che sia l'ultima) che il terrorismo colpisce il mondo dello sport. L'esterno dello Stade de France è solo l'ultimo teatro della follia terrorista, uno dei punti presi di mira dai sostenitori dell'Isis che hanno messo in ginocchio Parigi. Sono passati 43 anni dal primo attacco terroristico portato al mondo dello sport, nel corso delle Olimpiadi di Monaco 1972, e ogni volta fa sempre più male quando gli attacchi vengono portati al cuore dello sport.

OLIMPIADI DI MONACO 1972 E' ai Giochi Olimpici del 1972 a Monaco di Baviera che il mondo dello sport conosce per la prima volta la malvagità e la vigliaccheria del terrorismo. Un commando dell'organizzazione palestinese Settembre Nero irruppe all'interno del villaggio olimpico negli alloggi destinati agli atleti israeliani, uccidendo subito due atleti e prendendo in ostaggio altri nove membri della squadra. Un successivo tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca portò alla morte di tutti gli atleti sequestrati, di cinque terroristi e di un poliziotto tedesco.

OLIMPIADI DI ATLANTA 1996 Ventisei anni dopo Monaco, è ancora una sede delle Olimpiadi a finire nel mirino dei terroristi. Il 27 luglio, durante un concerto gratuito al Centennial Park di Atlanta in omaggio ai Giochi, esplode una bomba rudimentale che causa 2 morti e oltre 100 feriti. Solo 7 anni dopo, nel 2003, viene arrestato l'autore: Eric Robert Rudolph , appartenente al movimento "supremazia bianca" e militante dell'"Esercito di Dio". Il motivo? Per sostenere una campagna contro l'omosessualità e l'aborto.

MONDIALI DI CICLISMO 1997 A SAN SEBASTIAN E' il penultimo giorno della manifestazione iridata, in pista ci sono le 108 cicliste iscritte al Mondiale su strada di San Sebastian, in Spagna . Alle 14.58, la zona vicina al traguardo viene scossa da un fortissimo boato: una bomba magnetica comandata a distanza, nascosta sotto un'automobile parcheggiata, esplode mentre sta passando un convoglio della Guardia Civil. L'attentato, rivendicato dai terroristi baschi dell'Eta, provoca 4 feriti.

NUOVA ZELANDA, TEST CRICKET 2002 IN PAKISTAN Il cricket (purtroppo) è uno dei bersagli preferiti dal terrorismo islamico. Nel maggio del 2007, la Nuova Zelanda è costretta a rinunciare al test contro il Pakistan dopo che un'autobomba esplode a Karachi, di fronte all'hotel dove alloggiava, provocando la morte di 13 persone.

CANCELLATA LA PARIGI-DAKAR 2008Alla vigilia della partenza, la Parigi-Dakar del 2008 viene annullata per la prima volta nella storia dagli organizzatori. Nessun attentato, ma a causare il blocco il fortissimo rischio di attentati, visto che la corsa avrebbe dovuto toccare paesi come la Mauritania in cui si era ben radicato l'estremismo.