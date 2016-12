Cristiano Ronaldo, addio Irina Shayk: "Sì, si sono lasciati"

10:52 - E' tutto vero: Cristiano Ronaldo e Irina Shayk si sono ufficialmente lasciati. La conferma alle voci di una separazione dei due dopo l'assenza della modella russa alla consegna del Pallone d'Oro all'attaccante del Real Madrid è arrivata da un agente della stessa: "Possiamo confermare che Irina Shayk ha interrotto la propria relazione con Cristiano Ronaldo". Sui motivi dell'addio circolano voci di un brutto rapporto tra la modella e la suocera.

Sulla questione però l'agente della modella è stato chiaro: "Irina andava molto d'accordo con la famiglia di Ronaldo. Al momento non abbiamo commenti da fare, ma ogni voce sui contrasti con la suocera sono totalmente falsi e non sono stati il motivo dell'addio". In Portogallo però insistono e vedono nel rifiuto di prendere parte alla festa dei 60 anni della madre di Ronaldo da parte della Shayk il vero motivo della separazione.