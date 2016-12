Champions League, sorteggio terribile per Juve e Roma: Bayern e Real

Evitato lo spauracchio Barcellona, Juve e Roma hanno pescato il peggio possibile sulla piazza. Bayern Monaco e Real Madrid, infatti, sono due delle tre avversarie che tutti avrebbero voluto evitare. Invece, il destino ha voluto regalarci questo doppio incrocio terribile per quando la Champions tornerà a far risuonare il suo inno negli stadi di tutta Europa. Per i bianconeri si tratta di un déjà vu amaro visto che solo tre stagioni fa il destino li mise di fronte ai tedeschi: finì 2-0 sia all'andata sia al ritorno nei quarti di finale. Oltretutto Allegri ritroverà due giocatori che non ha mai troppo amato come Vidal e Coman. Il ruolino di marcia dei bavaresi, poi, è di quelli da far paura: 11 volte su 12 agli ottavi di Champions (dal 2003-2004), eliminato solo tre volte, di cui due da italiane (Milan e Inter).



Se la Juve trema, non se la passa meglio la Roma, che, oltretutto, rispetto ai rivali in Champions non ha finora mai brillato. Di certo, almeno al momento, il Real Madrid fa meno paura del Bayern, anche perché la stagione degli spagnoli è piuttosto deludente. Benitez ha ricevuto solo critiche, ma quando ti trovi davanti gente come Cristiano Ronaldo, Bale, James Rodriguez o Benzema c'è sempre da stare sull'attenti. Anche se il bilancio dei giallorossi con i Blancos è abbastanza equilibrato: tre vittorie, quattro sconfitte e un pareggio, tutti in Champions League.



Quanto alle altre sfide, è andata malissimo all'Arsenal, che è stato accoppiato al Barça. Grande confronto anche quello tra Ibrahimovic e Mourinho in Psg-Chelsea, mentre il Manchester City sorride: Dinamo Kiev. L'Atletico Madrid di Simeone se la vedrà con il Psv, il Benfica con lo Zenit San Pietroburgo. Confronto di seconda fascia quello tra Gent e Wolfsburg.